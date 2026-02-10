Sanchez Izquierdo | Trovo un messaggio sul cellulare hanno localizzato la mia famiglia È il terrore

Nikolas Sanchez Izquierdo ha raccontato di aver trovato un messaggio sul cellulare che indicava la posizione della sua famiglia. L’incubo si è materializzato prima di un match, con minacce molto concrete: “Se vinci rapiamo la tua famiglia”. Il numero 274 del ranking ATP ha descritto il terrore che ha vissuto in quei momenti, tra minacce e paura reale.

