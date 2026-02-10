Venerdì sera piazza Roma si anima con un video mapping dedicato agli innamorati. Fino a martedì 17 febbraio, la piazza si trasforma in uno spazio magico e suggestivo, facendo da cornice alle celebrazioni di San Valentino. Una iniziativa che punta a coinvolgere cittadini e visitatori in un week-end all’insegna dell’amore.

Un week-end all’insegna dell’amore per festeggiare San Valentino. A partire da venerdì 13 e fino a martedì 17 febbraio, piazza Roma si trasformerà in uno spazio evocativo grazie a un video mapping dedicato alla festa degli innamorati. Sulle architetture della piazza prenderanno vita cuori bianchi riflessi, un gioco di luci elegante e contemporaneo pensato per creare un’atmosfera romantica e coinvolgente, capace di accompagnare cittadini e visitatori nelle serate invernali del centro storico. L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di animazione urbana che il Comune di Senigallia sta portando avanti per valorizzare gli spazi cittadini attraverso linguaggi innovativi e installazioni luminose, capaci di coniugare tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Valentino, video mapping in piazza Roma

