San Valentino video mapping in piazza Roma
Venerdì sera piazza Roma si anima con un video mapping dedicato agli innamorati. Fino a martedì 17 febbraio, la piazza si trasforma in uno spazio magico e suggestivo, facendo da cornice alle celebrazioni di San Valentino. Una iniziativa che punta a coinvolgere cittadini e visitatori in un week-end all’insegna dell’amore.
Un week-end all’insegna dell’amore per festeggiare San Valentino. A partire da venerdì 13 e fino a martedì 17 febbraio, piazza Roma si trasformerà in uno spazio evocativo grazie a un video mapping dedicato alla festa degli innamorati. Sulle architetture della piazza prenderanno vita cuori bianchi riflessi, un gioco di luci elegante e contemporaneo pensato per creare un’atmosfera romantica e coinvolgente, capace di accompagnare cittadini e visitatori nelle serate invernali del centro storico. L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di animazione urbana che il Comune di Senigallia sta portando avanti per valorizzare gli spazi cittadini attraverso linguaggi innovativi e installazioni luminose, capaci di coniugare tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su San Valentino
Video mapping a Ferrara, ecco il flusso di luce che illumina la storia antica di ‘San Paolo’: quando vederlo
Chocoliamo, il paradiso del cioccolato a Piazza San Pasquale nei giorni di San Valentino
Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.
Ultime notizie su San Valentino
Argomenti discussi: San Valentino, video mapping in piazza Roma; Piazza Roma romantica per San Valentino. Pioggia di cuori con il videomapping; Video mapping su Palazzo Sforza, benvenuti a Civitanova in Love; Prime Video – 10 titoli perfetti per celebrare San Valentino.
San Valentino: video mapping in piazza RomaIl video mapping di piazza Roma diventa così un segnale di avvio, un primo assaggio del clima di festa che caratterizzerà Senigallia nel cuore dell’inverno. Un invito, dunque, a vivere il centro, ... senigallianotizie.it
Civitanova si innamora: Francesco Sole e il videomapping da Palazzo Sforza accendono San ValentinoEventi, luci e ospiti per una settimana dedicata all’amore Civitanova si prepara a vivere una settimana all’insegna delle emozioni, della cultura e dell’amore con Civitanova in Love – La città si inn ... youtvrs.it
CONCERTO a lume di candela per trascorrere un romantico san Valentino Il link: https://cityne.ws/SIPK9 facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.