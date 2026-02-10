San Valentino l’amore si celebra con esperienze da vivere e ricordare

San Valentino si celebra con emozioni semplici e momenti da vivere insieme. In un mondo che corre sempre più veloce, il vero regalo è dedicare del tempo a chi si ama. Stretti in un abbraccio, si riscopre quanto siano importanti quei piccoli gesti che restano impressi nel cuore.

Per San Valentino, il dono più prezioso è il tempo da condividere. Tempo per fermarsi, per ritrovarsi negli sguardi, per vivere emozioni sincere lontano dal ritmo frenetico di ogni giorno. Con la collezione Boscolo Gift dedicata a San Valentino, ogni cofanetto diventa un invito: quello a creare ricordi speciali, profondi e irripetibili insieme a chi si ama. Un weekend romantico, una giornata speciale, una fuga rigenerante o un'esperienza di gusto: ogni proposta è pensata per trasformare un semplice regalo in un ricordo che resta nel cuore. Perché l'amore non si misura in oggetti, ma in emozioni condivise.

