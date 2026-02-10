San Valentino con l?ombrello e Puglia in allerta gialla | weekend tra piogge e schiarite Le previsioni

San Valentino si svolge con pioggia e nuvole in tutta la Puglia a causa di un fronte perturbato che ha portato condizioni meteo difficili. Le previsioni indicano che il cielo rimarrà coperto e le temperature basse, con possibili rovesci anche nelle zone più soleggiate. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali e vento forte, mentre le strade si riempiono di ombrelli aperti e persone che cercano riparo sotto i portici. Le previsioni meteo segnalano che il weekend sarà caratterizzato da periodi di pioggia alternati a brevi schiarite.

Non sarà un weekend di San Valentino all'insegna del sole e delle passeggiate all'aperto. La seconda settimana di febbraio prosegue nel segno di una profonda instabilità atmosferica che, dopo aver flagellato il Nord con nevicate abbondanti sulle Alpi, si sposta ora con decisione verso il Meridione. Per gli innamorati della Puglia, le notizie che arrivano dai modelli meteo impongono un cambio di programma: a dominare la scena saranno piogge, cieli coperti e un sensibile calo termico. Vediamo nello specifico la previsioni.