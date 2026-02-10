San Valentino al Circeo | trekking panoramico e aperipranzo con sapori laziali per una festa originale

San Felice Circeo si anima con un evento speciale per San Valentino. La giornata inizia con un trekking panoramico tra i sentieri del promontorio, offrendo viste mozzafiato sul mare e sulla natura circostante. Dopo l’escursione, i partecipanti si fermano per un aperipranzo con piatti tipici laziali, pronti a gustare i sapori autentici del territorio. Una festa diversa dal solito, pensata per chi cerca un modo originale di festeggiare la giornata degli innamorati.

San Felice Circeo si prepara a festeggiare San Valentino con un’iniziativa che unisce la passione per la natura, la scoperta del territorio e i sapori autentici del Lazio. Sabato 14 febbraio, gli amanti e i curiosi potranno partecipare a “Esplorando con Gusto – Speciale San Valentino”, un trekking panoramico sul Promontorio del Circeo seguito da un aperipranzo dedicato alla festa degli innamorati. L’evento, organizzato da Maurizia Tour Guide in collaborazione con La Bebba Street Food e con il patrocinio della Pro Loco di San Felice Circeo, promette un’esperienza immersiva nella bellezza del territorio laziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Valentino Circeo

