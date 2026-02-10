San Lazzaro ramo di pino crolla vicino a scuola | via chiusa indagini sul patrimonio arboreo e controlli di sicurezza
Un ramo di pino è caduto ieri pomeriggio vicino alla scuola primaria Pezzani a San Lazzaro. Il crollo ha provocato la chiusura temporanea di via per permettere i lavori di sicurezza. Le autorità hanno già avviato indagini sul patrimonio arboreo e stanno controllando altri alberi in tutta la zona. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono preoccupati per la sicurezza.
Un grosso ramo di pino è crollato ieri pomeriggio in via a San Lazzaro, nelle immediate vicinanze della scuola primaria Pezzani. Fortunatamente, l’evento non ha causato feriti o danni a cose, ma ha portato alla chiusura temporanea della strada per consentire i lavori di messa in sicurezza e la rimozione del ramo da parte dei vigili del fuoco. La caduta del ramo ha destato immediata preoccupazione tra i residenti e i genitori degli alunni della scuola Pezzani, soprattutto considerando la vicinanza dell’albero all’ingresso dell’istituto. La polizia locale è intervenuta prontamente per gestire il traffico e garantire la sicurezza della zona, chiudendo temporaneamente la strada in entrambi i sensi di marcia.🔗 Leggi su Ameve.eu
