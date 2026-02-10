Sampdoria-Palermo 3-3 pagelle | non basta il Begic-moment Hadzikadunic si perde Ceccaroni

La partita tra Sampdoria e Palermo finisce 3-3 nel finale di un match ricco di emozioni allo stadio Luigi Ferraris. La Sampdoria conduceva per due volte, ma il Palermo ha trovato il pareggio in extremis, portando via un punto che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma nel secondo tempo ha commesso qualche errore che ha permesso agli avversari di rimettersi in partita. La serata si è conclusa con i tifosi che applaudono lo spirito combattivo delle due squadre

Pirotecnico 3-3 allo stadio Luigi Ferraris. La Sampdoria accarezza i tre punti contro una delle 'big' del campionato, ma viene raggiunta nel recupero. Un punto che vale il quinto risultato utile consecutivo e che consente di muovere ancora la classifica, ma rimane il rammarico per la vittoria.

