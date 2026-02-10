Sampdoria-Palermo 3-3 | i blucerchiati sfiorano l' impresa pari-beffa nel recupero

La partita tra Sampdoria e Palermo si è conclusa 3-3 nel finale di recupero, regalando emozioni fino all’ultimo secondo. La Sampdoria sfiora l’impresa, ma alla fine si deve accontentare di un punto amaro. La squadra di casa aveva iniziato bene, poi ha subito due gol e si è trovata sotto. Nel secondo tempo, i blucerchiati hanno reagito e hanno rimontato, portandosi sul 3-2. Ma nel finale, il Palermo ha trovato il pareggio con un’azione in extremis, lasciando i tifosi con il

Termina 3-3 un match ricco di colpi di scena al Luigi Ferraris. Alla vigilia sarebbe stato un buon punto per la Sampdoria, che allunga a cinque gare la striscia di cinque risultati utili consecutivi, alla luce di quanto visto in campo, però, c'è tanto rammarico. Una partita pirotecnica e ricca di.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

sampdoria palermo 3 3Sampdoria beffata, il Palermo pareggia al 92': finisce 3-3 sotto la pioggia di MarassiGENOVA - Spettacolare 3-3 sotto la pioggia di Marassi tra Sampdoria e Palermo, che hanno regalato gol ed emozioni nella prima delle sei gare odierne valide per la 24ª giornata di Serie B . Un pari che ... corrieredellosport.it

sampdoria palermo 3 3Sampdoria-Palermo 3-3: i rosanero pareggiano in pieno recuperoFINE PRIMO TEMPO! Termina qui il primo tempo tra Sampdoria e Palermo con il risultato di 0-1, decide per ora l'autogol in pieno recupero di Abildgaard. Tra 15 minuti via alla ripresa. telenord.it

