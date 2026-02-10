Sampdoria-Palermo 3-3 | i blucerchiati sfiorano l' impresa pari-beffa nel recupero

La partita tra Sampdoria e Palermo si è conclusa 3-3 nel finale di recupero, regalando emozioni fino all’ultimo secondo. La Sampdoria sfiora l’impresa, ma alla fine si deve accontentare di un punto amaro. La squadra di casa aveva iniziato bene, poi ha subito due gol e si è trovata sotto. Nel secondo tempo, i blucerchiati hanno reagito e hanno rimontato, portandosi sul 3-2. Ma nel finale, il Palermo ha trovato il pareggio con un’azione in extremis, lasciando i tifosi con il

Termina 3-3 un match ricco di colpi di scena al Luigi Ferraris. Alla vigilia sarebbe stato un buon punto per la Sampdoria, che allunga a cinque gare la striscia di cinque risultati utili consecutivi, alla luce di quanto visto in campo, però, c'è tanto rammarico. Una partita pirotecnica e ricca di.

