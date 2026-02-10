Samir Zeidan la deportazione’Ice e il ruolo di Israele | Mi hanno rovinato la vita

Samir Zeidan racconta di come l’ICE e le autorità israeliane abbiano rovinato la sua vita. La sua famiglia, ormai divisa tra Stati Uniti e Israele, si è vista svalutare tutto, tra deportazioni e ostacoli burocratici. Zeidan si sfoga, accusando le istituzioni di avergli causato un danno irreparabile.

L’abitazione della famiglia Zeidan è bella e spaziosa. Frutto, ci spiegano, delle rimesse dagli Stati uniti dove diversi membri della famiglia si sono trasferiti in modo permanente o hanno vissuto in parte in Palestina e in parte oltreoceano. Famiglie così se ne contano decine a Bir Nabala, a nord di Gerusalemme, a Ramallah e nei villaggi vicini pieni di palestinesi con passaporti Usa. Samir Zeidan, 47 anni, in Luisiana andò all’età di 17 anni. «Raggiunsi mio padre che viveva nella città di Alexandria, per lavorare nella sua stazione di rifornimento. Fu la scelta giusta, ma sono rimasto legato alla mia terra d’origine», ci racconta con un filo di voce. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Samir Zeidan, la deportazione’Ice e il ruolo di Israele: «Mi hanno rovinato la vita» Approfondimenti su Samir Zeidan Immigrazione Gudmundsson assolto dalle accuse di molestie sessuali: «Ho perso tre anni di vita, mi hanno rovinato la carriera» Florenzi: “Mia nonna dopo l’abbraccio per il gol mi chiama e mi dice: tu mi hai rovinato la vita” Alessandro Florenzi ricorda un episodio speciale legato a un suo gol con la Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Samir Zeidan Immigrazione Argomenti discussi: Samir Zeidan, la deportazione’Ice e il ruolo di Israele: Mi hanno rovinato la vita.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.