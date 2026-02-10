Salvini | Zichichi scienziato coraggioso esempio di indipendenza di pensiero

Questa mattina a Roma è morto Antonino Zichichi. Il noto scienziato era considerato un esempio di indipendenza e coraggio nel suo campo. La sua morte ha colpito molti, che lo ricordano come una mente brillante e un uomo libero di pensiero.

ROMA – “Addio ad Antonino Zichichi. Scienziato coraggioso, mente lucidissima, intellettuale libero e controcorrente. Esempio raro di eccellenza e indipendenza di pensiero. Un grande italiano”. E’ quanto scrive Matteo Salvini (foto), leader della Lega, sul suo account X. E Ignazio La Russa, presidente del Senato, aggiunge: “Antonio Zichichi è stato un punto di riferimento molto importante per la comunità scientifica internazionale. Lo ricordiamo, inoltre, per il suo prezioso e fondamentale contributo nella fisica e per la straordinaria capacità di comprendere i fenomeni del nostro tempo coniugando fede e ragione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

