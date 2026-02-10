Salute Funari | grazie a medici e farmacisti che collaborano a visite gratuite

L’assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma, Barbara Funari, ha preso parte a una quattro giorni di visite cardiologiche gratuite. Durante l’evento, ha ringraziato medici e farmacisti che hanno collaborato per offrire assistenza alla cittadinanza senza costi.

L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma, Barbara Funari, ha partecipato a un'importante iniziativa di salute pubblica in occasione di una quattro giorni di visite cardiologiche gratuite. Questa iniziativa è stata organizzata da Farmacap in collaborazione con l'ospedale San Camillo Forlanini. Un ringraziamento ai professionisti della salute. Durante l'evento, Funari ha voluto esprimere la sua gratitudine a "tutti i professionisti della salute che si sono messi a disposizione per questa iniziativa gratuita". Ha sottolineato l'importanza di tali eventi per la comunità, affermando che "Roma è una città che cura".

