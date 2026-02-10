Salerno l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello

Un detenuto nel carcere di Fuorni si è fatto scattare una fotografia insieme al fratello e l’ha condivisa sui social. La foto ha attirato l’attenzione delle autorità penitenziarie, che ora stanno facendo controlli per capire come sia finita online. La vicenda solleva ancora una volta il problema delle regole e delle restrizioni all’interno delle carceri.

Una foto scattata all'interno del carcere di Fuorni e finita sui social è ora al centro di un'indagine interna. Nell'immagine, definita una sorta di "foto di famiglia", compaiono Andrea Sirica, 35 anni, arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, e il fratello, detenuto da gennaio 2025. Secondo quanto emerso, la fotografia sarebbe stata scattata durante un incontro in carcere tra i due fratelli, utilizzando un telefono cellulare introdotto illegalmente all'interno della struttura penitenziaria. L'immagine, rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti.

