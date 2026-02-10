Salerno | Imprenditore con passato criminale sequestro di beni per 16 milioni di euro e connessioni con la mafia

La polizia di Salerno ha sequestrato beni per oltre 16 milioni di euro a un imprenditore locale. L’uomo, già condannato in passato per reati legati alla criminalità organizzata, è stato coinvolto in un’operazione che mette in luce i legami tra il mondo dell’imprenditoria e la mafia nella zona. Gli investigatori hanno agito dopo aver raccolto prove sui suoi collegamenti con ambienti criminali, sequestrando proprietà e aziende riconducibili a lui.

Un imprenditore salernitano, già condannato per reati legati alla criminalità organizzata, è finito nel mirino di un’operazione della polizia che ha portato al sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro. L’indagine, condotta dal Servizio Centrale Anticrimine e dalla Divisione Anticrimine di Salerno, ha svelato un patrimonio accumulato attraverso la gestione illecita di giochi d’azzardo e il riciclaggio di denaro, con connessioni a diverse organizzazioni mafiose operanti in varie regioni d’Italia. Le prime ore di questa mattina hanno visto gli agenti della Polizia di Stato impegnati nell’esecuzione del provvedimento di sequestro nei confronti dell’imprenditore, attivo nei settori dei servizi di pulizia, immobiliare e nautico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Salerno Imprenditore Sequestro da 16 milioni di euro a un imprenditore di Salerno legato alla mafia, tutti i beni confiscati Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro a un imprenditore di Salerno. Gestione illecita del gioco d’azzardo e riciclaggio: sequestro di beni per 16 milioni a un imprenditore a Salerno Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz all’alba a Salerno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salerno Imprenditore Argomenti discussi: Salerno, confiscati reperti archeologici di valore a un imprenditore; Salerno, imprenditore possedeva illegalmente reperti archeologici: scatta confisca; GDF SALERNO: confiscati preziosi reperti archeologici a un imprenditore del salernitano. E' stata data esecuzione a una confisca, emessa dalla Corte di Appello di Salerno, nei confronti di un imprenditore, di alcuni reperti di primario interesse storico ed arche; Confiscati dei preziosi reperti archeologici ad un imprenditore salernitano. Salerno, imprenditore possedeva illegalmente reperti archeologici: scatta confiscaSalerno – Un patrimonio rimasto per anni fuori dai circuiti istituzionali rientra oggi nella disponibilità pubblica. Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, i ... pupia.tv Salerno, riciclaggio e gioco d’azzardo: sequestro da 16 milioni a imprenditoreStampaDalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato, con l’impiego di investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, e il supporto operativo della l ... salernonotizie.it Blitz della Polizia di Stato all’alba a Salerno L’imprenditore è indiziato di far parte d un’associazione a delinquere, con l’aggravante di agevolare organizzazioni di tipo mafioso - facebook.com facebook Salerno, confiscati reperti archeologici di valore a un imprenditore x.com

