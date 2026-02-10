Salernitana-Casarano è il bivio di Raffaele | le probabili formazioni

Salernitana e Casarano si preparano a sfidarsi in una partita che può cambiare tutto per Giuseppe Raffaele. L’allenatore ha ancora una chance di restare sulla panchina granata, ma deve vincere per convincere società e tifosi. La sfida si gioca in un momento delicato, e il risultato sarà decisivo per il suo futuro.

Il tecnico granata si gioca tutto nella sfida ai salentini. Se vince, svolta verso il derby con la Cavese. Se stecca, è assai probabile l'esonero Salernitana-Casarano è la partita del bivio: Giuseppe Raffaele, che ha incassato la fiducia per 90' concessagli dalla società e adesso deve vincere per restare sulla panchina granata. Se stecca, è assai probabile che il club granata lo esoneri e che la Salernitana, contro la Cavese il 14 febbraio, si presenti con un altro tecnico. Nelle dichiarazioni della vigilia, Raffaele è stato animato da grande spirito di rivalsa: ha chiesto alla squadra di mettere in campo motivazioni feroci, che possano sovrastare ogni difficoltà.

