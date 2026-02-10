Salento raid su portavalori | camion incendiato e scontro con carabinieri Due fermi complici ancora a piede libero

Un gruppo di uomini ha assaltato un portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce. Hanno incendiato un camion per bloccare il traffico e hanno tentato di rapinare il furgone portavalori. Durante la fuga, sono scoppiati degli scontri con i carabinieri, che hanno fermato due persone. Gli altri complici sono ancora a piede libero. La scena è stata violenta e c’è ancora molta tensione nella zona.

Un assalto dinamitardo lungo la superstrada Brindisi-Lecce, con un camion pesante incendiato per bloccare il traffico e un commando armato che ha tentato di rapinare un portavalori, ha scosso il Salento. Due uomini, di 62 e 38 anni, sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, ma la caccia ai complici, almeno quattro, è ancora in corso. L’operazione, coordinata dal colonnello Andrea Siazzu, si è conclusa con il lieve ferimento di un carabiniere durante una colluttazione. La drammatica sequenza di eventi si è consumata ieri sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, precisamente all’altezza dello svincolo di Tuturano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Salento Raid Assalto al portavalori, kalashnikov e fiamme nel Salento: ma non è un film. E il finale lo scrivono i Carabinieri: due fermi (video) Questa mattina sulla statale 613 nel Salento si è verificato un assalto violento. Brindisi, assalto a portavalori: prima il mezzo incendiato, poi lo scontro a fuoco Un assalto armato si è verificato questa mattina a Brindisi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Salento Raid VIDEO. Esplode un portavalori e inseguimento con sparatoria: scene da far west sulla superstrada nel SalentoBRINDISI. Scene da far west sulla superstrada che collega Lecce e Brindisi, un assalto a un furgone portavalori. Ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco con i carabinieri. Le immagini sono state c ... ildolomiti.it Ancora una notte di raid criminali tra sabato e domenica nel Salento, dove ignoti malviventi hanno messo a segno due distinti furti ai danni di esercizi commerciali tra Copertino e Galatina facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.