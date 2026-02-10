Sale sull'aereo sbagliato | doveva andare in Nicaragua passeggero si ritrova a 13000km di distanza

Víctor Calderón aveva preso l’aereo a Los Angeles con destinazione Managua, in Nicaragua. Ma qualcosa è andato storto. Quando il passeggero si è seduto sul volo sbagliato, si è ritrovato a 13.000 chilometri di distanza, in Asia, invece che in Centro America. Una confusione incredibile che ha lasciato tutti senza parole.

Víctor Calderón, partito da Los Angeles per Managua con scalo a Houston, sarebbe dovuto arrivare in Centro America ma si è ritrovato incredibilmente in Asia. Un portavoce della United Airlines ha confermato l’incidente.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

