Sale sull'aereo sbagliato | doveva andare in Nicaragua passeggero si ritrova a 13000km di distanza

Víctor Calderón aveva preso l’aereo a Los Angeles con destinazione Managua, in Nicaragua. Ma qualcosa è andato storto. Quando il passeggero si è seduto sul volo sbagliato, si è ritrovato a 13.000 chilometri di distanza, in Asia, invece che in Centro America. Una confusione incredibile che ha lasciato tutti senza parole.

