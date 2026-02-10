Sala contro Meloni | Condanno le violenze anti Olimpiadi ma non vanno strumentalizzate

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha condannato le violenze avvenute durante la protesta contro le Olimpiadi invernali di sabato scorso. Ha precisato che, se da un lato non si devono tollerare comportamenti violenti, dall’altro non bisogna usare le proteste per scopi politici o strumentalizzarle. Sala ha espresso la sua posizione in modo chiaro, sottolineando l’importanza di distinguere tra il dissenso e le azioni violente.

No alle violenze, ma senza strumentalizzarle. È quanto ha detto (in sintesi) il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, martedì mattina riferendosi alla manifestazione di sabato 7 febbraio contro le Olimpiadi invernali. Il riferimento è alle parole di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, che aveva.

