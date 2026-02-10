Dopo anni di stalli e veti, l’Algeria ha deciso di sedersi di nuovo a un tavolo di negoziati. A Madrid si sono incontrati rappresentanti di tutte le parti in gioco, sotto la regia degli Stati Uniti. Un passo importante che cambia gli equilibri e apre una nuova fase nel conflitto.

Dopo anni di chiusure, rigidità e veti reciproci, l’ Algeria ha compiuto un passo che segna la fine del proprio isolamento negoziale, accettando di partecipare a un tavolo che riunisce tutti gli attori direttamente coinvolti nella disputa sul Sahara Occidentale. Una decisione che certifica, di fatto, il naufragio della linea diplomatica perseguita da Algeri negli ultimi anni, travolta da pressioni internazionali sempre più incisive e, soprattutto, dall’attivismo degli Stati Uniti. Il nuovo ciclo di consultazioni si è aperto domenica scorsa a Madrid e ha visto la presenza di Marocco, Algeria, Mauritania e Fronte Polisario. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sahara Occidentale, l’Algeria costretta a trattare: a Madrid il ritorno al tavolo sotto la regia degli Stati Uniti

