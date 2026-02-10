Safer Internet Day 2026 l’allarme del CEC Italia sui deepfake | ecco come l’IA clona le voci per le truffe

Questa mattina il CEC Italia ha lanciato un nuovo avvertimento sui rischi legati ai deepfake. Durante il Safer Internet Day 2026, l’organizzazione ha spiegato come l’intelligenza artificiale possa clonare le voci delle persone e essere usata per truffe online. Gli esperti sottolineano che queste tecnologie sono sempre più sofisticate e bisogna stare attenti a non cadere in trappola.

In occasione del Safer Internet Day 2026, il Centro Europeo Consumatori Italia segnala i rischi dei deepfake creati dall'IA. I truffatori clonano voci e volti per raggiri realistici. Per proteggersi, è fondamentale verificare le fonti, notare le anomalie audio-video e utilizzare una parola chiave di sicurezza con i propri familiari.

