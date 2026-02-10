Safer Internet Day 2026 | cresce la consapevolezza dei rischi digitali in Italia

In Italia, cresce la consapevolezza sui rischi della rete. In occasione del Safer Internet Day, si parla di più di sicurezza digitale e di come le persone si stanno attrezzando contro le minacce online. La decima edizione della Global Online Safety Survey mostra che sempre più italiani sono attenti ai pericoli del web, ma restano ancora molte sfide da affrontare. I dati indicano che si fa più attenzione, soprattutto tra i giovani, ma serve un’educazione più forte e costante per proteggersi meglio.

(Adnkronos) – In occasione della giornata mondiale per la sicurezza in rete, la decima edizione della Global Online Safety Survey traccia un bilancio complesso sullo stato della salute digitale. L'indagine, condotta su un campione di circa 15.000 persone in 15 Paesi, evidenzia come l'ambiente online stia mutando rapidamente sotto la pressione dell'intelligenza artificiale generativa, portando

