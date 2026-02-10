Saelemaekers evoluzione positiva del suo infortunio | ecco quante chance ha per Pisa-Milan

Alexis Saelemaekers sta facendo progressi dopo l’infortunio all’adduttore. Il centrocampista belga, che si era fermato nel finale di Milan-Lecce, ha spinto per tornare in campo e ha raggiunto Roma per allenarsi con il gruppo. Non è ancora certo se sarà in panchina a Pisa, dove il Milan scenderà in campo venerdì sera. La sua presenza dipenderà dall’ultimo controllo e dalla reazione dell’infortunio. I tifosi attendono novità ufficiali, ma intanto il giocatore si allena con più fiducia.

Se Rafael Leão sarà a disposizione e se Christian Pulisic dovrebbe essere convocato per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', altrettanto, con tutta probabilità, non accadrà con Alexis Saelemaekers. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ieri, infatti, il centrocampista belga, classe 1999, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un'evoluzione positiva del problema agli adduttori. Improbabile, però, che il numero 56 rossonero sia abile e arruolabile per Pisa-Milan.

