Sabrina Gandolfi legge il comunicato contro il direttore Petrecca a Notti Olimpiche | Una questione di rispetto
Sabrina Gandolfi ha letto in diretta su Rai 2 un comunicato dei giornalisti Rai contro il direttore di RaiSport, Petrecca. La conduttrice ha sottolineato che si tratta di una questione di rispetto e ha dato spazio alle parole dei colleghi, senza nascondere la tensione interna. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la trasmissione, mentre si tira avanti con le polemiche interne all’azienda.
La conduttrice di Notti Olimpiche, Sabrina Gandolfi, ha letto in diretta su Rai 2 ieri sera il comunicato dei giornalisti Rai contro il direttore di RaiSport Petrecca. "La nostra firma non può essere associata a chi ci ha portato tanto imbarazzo", le parole.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sabrina GandolfiVolto storico del giornalismo sportivo Rai, Gandolfi accompagna il pubblico nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ma eco cosa sappiamo davvero su di lei. libero.it
Sabrina Gandolfi durante la scorsa puntata di Notti Olimpiche ha letto in diretta il comunicato dei giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca: “Io vi leggo un comunicato del nostro comitato di redazione. Da giorni la redazione di Raisport è in grave imbaraz facebook
