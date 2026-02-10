Sabrina Gandolfi legge il comunicato contro il direttore Petrecca a Notti Olimpiche | Una questione di rispetto

Sabrina Gandolfi ha letto in diretta su Rai 2 un comunicato dei giornalisti Rai contro il direttore di RaiSport, Petrecca. La conduttrice ha sottolineato che si tratta di una questione di rispetto e ha dato spazio alle parole dei colleghi, senza nascondere la tensione interna. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la trasmissione, mentre si tira avanti con le polemiche interne all’azienda.

