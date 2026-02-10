Sabotaggi anarchici la rivendicazione che unisce Cospito e Hannoun

Le autorità stanno ancora indagando sui sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie nel Bolognese e a Pesaro. Gli atti di vandalismo hanno causato disagi importanti alla circolazione, con treni in ritardo e cancellazioni. La rivendicazione, firmata da un gruppo anarchico, lega le azioni di Cospito e Hannoun in un messaggio comune. Le forze dell’ordine cercano di capire chi si nasconde dietro questi attentati e quale sia il loro obiettivo.

Proseguono le indagini dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie di sabato nel Bolognese e a Pesaro contro le Olimpiadi, con pesanti disagi alla circolazione. Lungo i binari all'altezza di Castel Maggiore (Bologna) un ordigno è entrato in funzione, un altro è stato invece recuperato inesploso. Gli accertamenti cercano di identificare eventuali tracce, che possano portare agli autori, anche tramite il confronto con altri episodi registrati in precedenza. Al momento sembrerebbe escluso che gli ordigni presentino similarità con altri casi rilevati a Bologna, almeno in anni recenti. L'attività di analisi e comparazione interesserà anche testi diffusi dopo il messaggio apparso ieri sul sito di area anarchica sottobosko.

