Sabato 14 febbraio alle 17, il municipio di Cavriglia apre le porte alla mostra “Voce ai pianeti” di Katrin Costanza. L’esposizione durerà due mesi e sarà visitabile durante l’orario degli uffici comunali.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio alle 17 presso il Municipio a Cavriglia sarà inaugurata la mostra “Voce ai pianeti” a cura di Katrin Costanza, che rimarrà visibile per due mesi, seguendo l’orario degli uffici comunali. La mostra, dedicata ai pianeti, nasce dall’interesse della pittrice per la figura di Marsilio Ficino e per tutto ciò che racchiudeva la sua scuola. Ficino riteneva, difatti, che gli astri e i pianeti esercitassero un’influenza sulla psiche e sul corpo umano e che fosse possibile usare questa conoscenza per comprendere meglio se stessi e il proprio destino: pensava che ci fossero corrispondenze tra i pianeti e le parti del corpo umano e che ogni pianeta avesse un’influenza specifica su determinate aree della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 14 febbraio: inaugurazione mostra “Voce ai pianeti” di Katrin Costanza

