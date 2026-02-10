Sabato 14 febbraio | inaugurazione mostra Voce ai pianeti di Katrin Costanza
Sabato 14 febbraio alle 17, il municipio di Cavriglia apre le porte alla mostra “Voce ai pianeti” di Katrin Costanza. L’esposizione durerà due mesi e sarà visitabile durante l’orario degli uffici comunali.
Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio alle 17 presso il Municipio a Cavriglia sarà inaugurata la mostra “Voce ai pianeti” a cura di Katrin Costanza, che rimarrà visibile per due mesi, seguendo l’orario degli uffici comunali. La mostra, dedicata ai pianeti, nasce dall’interesse della pittrice per la figura di Marsilio Ficino e per tutto ciò che racchiudeva la sua scuola. Ficino riteneva, difatti, che gli astri e i pianeti esercitassero un’influenza sulla psiche e sul corpo umano e che fosse possibile usare questa conoscenza per comprendere meglio se stessi e il proprio destino: pensava che ci fossero corrispondenze tra i pianeti e le parti del corpo umano e che ogni pianeta avesse un’influenza specifica su determinate aree della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Voce ai pianeti
‘Genius loci’, sabato l’inaugurazione. Mostra collettiva di artisti reggiani
Sabato si inaugura presso l’agriturismo Il Bove in via Salimbene da Parma la mostra collettiva “Genius loci”.
Clusone, Fondazione Sant’Andrea rimessa a nuovo: il 14 febbraio l’inaugurazione
A Clusone, i lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico della Fondazione Sant’Andrea si concluderanno a breve.
Ultime notizie su Voce ai pianeti
Argomenti discussi: Cerimonia delle Olimpiadi, c'è un teatro dove si può vedere gratis; Sabato 14 febbraio Avis provinciale Ravenna presenterà la nuova autoemoteca; Cerreto Guidi inaugura sabato 14 febbraio alle ore 10,00, al MuMeLoc, i nuovi DAE donati dalla comunità; Arriva il Carnevale.
Cervia. Giorno del Ricordo 2026: cerimonia deposizione corona il 10 febbraioIl 10 febbraio si commemora il Giorno del Ricordo. A Cervia questo il calendario: Da venerdì 6 febbraio a sabato 14 febbraio Mostra di libri e opere ... ravennanotizie.it
Clusone, Fondazione Sant’Andrea rimessa a nuovo: il 14 febbraio l’inaugurazioneSono terminati i lavori di ristrutturazione, il presidente Fantoni: L'immobile è un gioiellino dal punto di vista di efficientamento energetico e antisismico ... bergamonews.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.