Sabatini | Comunque per il campionato non è finita All’Inter è girata bene

Sabatini non si dà per vinto e assicura che il campionato non è ancora finito. L’ex direttore sportivo dell’Inter vede ancora possibilità per la squadra, anche se la classifica non sorride. “All’Inter è girata bene”, dice, lasciando aperta la porta a speranze di recupero. La lotta per il titolo resta aperta, e Sabatini si dice fiducioso.

Inter News 24 Sabatini ha parlato della situazione di classifica in Serie A, il pensiero dell’ex direttore sportivo appare piuttosto chiaro. Walter Sabatini, nel corso del suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua sulla Serie A 20252026, sottolineando come a suo avviso il campionato sia tutt’altro che chiuso. Un chiaro messaggio all’Inter di Cristian Chivu. Queste le sue parole: NON E’ ANCORA FINITA – «Comunque per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno. C’è la squadra del gattopardo e per me c’è anche la Roma». 🔗 Leggi su Internews24.com

