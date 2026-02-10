Russia detains third suspect over attempt to kill general Interfax news agency says
La Russia ha arrestato un terzo sospetto nell’ambito dell’indagine sull’attentato fallito contro un ufficiale di alto livello della intelligence militare, Vladimir. L’agenzia Interfax riferisce che le autorità stanno continuando a cercare i responsabili, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’attacco tentato la settimana scorsa.
MOSCOW, Feb 10 (Reuters) - Russia’s FSB security service has detained a third suspect over an attempt last week to kill a senior military intelligence officer, Vladimir. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Russia’s FSB says Ukraine ordered attempt on Russian general’s life, Interfax reports
La Russia accusa l’Ucraina di aver ordinato un tentativo di assassinio contro il generale Vladimir Alexeyev.
Russian foreign minister accuses Ukraine of assassination attempt on top Russian general in Moscow
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato oggi l’Ucraina di aver tentato di assassinare un alto ufficiale russo a Mosca.
Russia detains third suspect over attempt to kill general, Interfax news agency saysRussia's FSB security service has detained a third suspect over an attempt last week to kill a senior military intelligence officer, Vladimir Alexeyev, Russian news agency Interfax quoted the FSB as ... reuters.com
