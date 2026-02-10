La giustizia ha pronunciato una condanna definitiva per l’ex dipendente del padre di una ragazza di 17 anni uccisa in modo brutale in un’azienda agricola di Krasnoyarsk Krai. L’uomo, riconosciuto colpevole di aver commesso il delitto, dovrà scontare la sua pena, mentre la comunità locale si interroga ancora sulle motivazioni di un gesto così violento.

Un delitto di estrema violenza avvenuto in un’azienda agricola della regione di Krasnoyarsk Krai si è concluso con una pesante condanna giudiziaria. Il Tribunale Regionale di Krasnoyarsk ha inflitto 23 anni di carcere a Igor Zykov, 41 anni, riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dalla crudeltà, violenza sessuale e furto ai danni di una ragazza di 17 anni. L’uomo dovrà scontare la pena in un istituto di massima sicurezza e risarcire la famiglia della vittima con una somma pari a 6,1 milioni di rubli. Dopo l’arresto, avvenuto pochi giorni dopo i fatti, l’imputato aveva ammesso l’aggressione ma sostenuto che non si fosse trattato di un omicidio volontario, negando inoltre l’abuso sessuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Russia, 17enne uccisa in un’azienda agricola: condannato l’ex dipendente del padre

Approfondimenti su Russia Uccisione

Un tribunale russo ha condannato un uomo di 41 anni, ex dipendente del padre di una ragazza di 17 anni, vittima di un orribile delitto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Russia Uccisione

Argomenti discussi: Ventenne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, uccisa al culmine di una lite per un no; Victoria Hall scomparsa nel 1999, serial killer confessa l'omicidio della 17enne: il caso risolto 26 anni dopo.

Russia, 17enne uccisa in un’azienda agricola: condannato l’ex dipendente del padreUn delitto di estrema violenza avvenuto in un’azienda agricola della regione di Krasnoyarsk Krai si è concluso con una pesante condanna giudiziaria. Il ... thesocialpost.it

A 17 anni violentata e data in pasto ai maiali ancora viva: è stato l’ex dipendente del padre, orrore in RussiaPer il macabro delitto un tribunale russo ha condannato un 41enne ex dipendente del padre della 17enne che cercava vendetta dopo una lite ... fanpage.it

Consolato Generale d'Ucraina a Milano. . In occasione dell’anniversario dell’invasione su larga scala della Russia in Ucraina, il 22 febbraio a Trento si terrà la mostra fotografica commemorativa Infanzia perduta, in memoria dei bambini che hanno perso la vit - facebook.com facebook