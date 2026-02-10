Dopo più di un anno lontano dal campo a causa di un infortunio, Lorenzo Pani torna in azione e viene convocato per il Sei Nazioni. Questa volta, il giovane rugby player di Prato si prepara a fare il suo debutto nel torneo internazionale, dimostrando di aver superato le difficoltà e di essere pronto a tornare in prima linea con la nazionale italiana.

Prato, 10 febbraio 2026 - Pochi mesi fa era tornato in campo con le Zebre Parma, ad oltre un anno dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi. E Lorenzo Pani è adesso pronto a riprendersi anche la Nazionale: il rugbista cresciuto nei Cavalieri Union è stato infatti incluso tra i giocatori convocati dal commissario tecnico Gonzalo Quesada (arrivato peraltro a Prato ad inaugurare il Montano di viale Galilei lo scorso autunno, ndr) per il prossimo Sei Nazioni. Pani, insieme ai compagni dell'Italrugby, giocherà sabato prossimo a Dublino contro l'Irlanda. Classe 2002, “nato” nel Sesto Rugby (la squadra che, insieme al Gispi, rientra nella franchigia dei Cavalieri) e cresciuto nei Cavalieri Union, dopo aver completato la trafila nelle giovanili "tuttenere" aveva esordito tra i “senior” non ancora maggiorenne, debuttando con i Cavalieri allora allenati da Carlo Pratichetti in Serie A nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby, Lorenzo Pani convocato per il Sei Nazioni

Approfondimenti su Lorenzo Pani

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia rugby per il raduno di Verona, in preparazione al Sei Nazioni 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lorenzo Pani

Argomenti discussi: Italia: l’analisi dei convocati per il Sei Nazioni 2026; Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Italia, come cambiano le gerarchie fra i trequarti senza Edoardo Todaro; Italrugby, gli Azzurri convocati per il match contro l’Irlanda.

Rugby, l'ex-Cavalieri Lorenzo Pani torna in NazionaleLorenzo Pani, cresciuto nei Cavalieri Union, è tornato in Nazionale ad oltre un anno di distanza dall'ultima volta: il rugbista classe 2002 è stata selezionato dal commissario tecnico dell'Italrugby ... lanazione.it

Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurriLeggi su Sky TG24 l'articolo Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri ... tg24.sky.it

Sigep 2026, Lorenzo Fortuna seduce la fiera con l’arte bianca calabrese: trionfano pani ‘cunzati’ e pizza dolce - facebook.com facebook