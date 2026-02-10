Royce Keys tornerà presto in scena

Royce Keys tornerà presto in scena. Dopo settimane di silenzio, l’attore ha annunciato il suo ritorno sui palcoscenici, lasciando i fan entusiasti. Le sue prossime mosse sono molto attese, mentre si prepara a riprendere il ruolo che lo ha reso famoso. La stagione si infiamma con questa novità, che potrebbe cambiare gli equilibri in scena.

Nel contesto di una stagione ricca di cambi di storyline e sospiri di conferme, Royce Keys è al centro dell’attenzione per le sue mosse recenti e per le prospettive legate al suo futuro in WWE. Dopo un ingresso a sorpresa al Royal Rumble e una ridefinizione del personaggio, le indicazioni sulle prossime apparizioni televisive catturano l’interesse dei tifosi, con voci che ipotizzano una presenza nella prossima puntata di SmackDown in programma a Dallas. Il percorso di Keys è stato segnato dall’esordio nel Royal Rumble al numero 14, adottando la nuova identità di Royce Keys durante l’evento disputato in Riyadh. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

