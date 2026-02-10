Rosenior già soffre la pressione se la prende con i social che lo sfottono e lo paragonano al capo di The Office

La pressione su Liam Rosenior cresce di giorno in giorno. Nonostante l’ottimo inizio sulla panchina del Chelsea, con sette vittorie in nove partite e la qualificazione agli ottavi di Champions League, il tecnico inglese si trova sotto tiro sui social. Gli hater lo prendono di mira, lo sfottono e lo paragonano al personaggio di The Office, senza risparmiare nemmeno la famiglia. Rosenior si mostra stanco di questa cattiva onda online, ma continua a lavorare senza farsi intimidire.

Gli Hater contro Liam Rosenior. Nonostante l'esordio sulla panchina del Chelsea con sette vittorie in nove partite e il Chelsea agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico ex Strasburgo è vittima di una campagna social che non risparmia nessuno, tantomeno la sua famiglia. Lo scrive Il Guardian. "È stato soprannominato "Liam di LinkedIn" per alcune sue dichiarazioni, paragonato a David Brent (il capo goffo e autocelebrativo di The Office) per i suoi modi di fare e deriso dopo aver controllato male un pallone la scorsa settimana durante la sconfitta della sua squadra contro l'Arsenal". "Liam Rosenior ha voluto sottolineare che non permetterà che le discussioni sulla sua personalità, il suo aspetto e il suo passato da allenatore gli impediscano di fare il suo lavoro.

rosenior già soffre laNapoli-Chelsea è stata la celebrazione di Rosenior che ha già fatto dimenticare MarescaA Napoli si è vissuta la celebrazione di Rosenior che ha già fatto dimenticare Maresca sulla panchina dei Blues ... ilnapolista.it

Il Chelsea sceglie l'allenatore dalla succursale: da Strasburgo ecco Rosenior. Ma la Francia non ci staÈ già arrivato a Londra, con i suoi vice. Tocca a Liam Rosenior mettersi al timone del Chelsea, da successore di Enzo Maresca. Una soluzione che però crea un problema a Strasburgo, che rimane senza ... gazzetta.it

