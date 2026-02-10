Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fuga romantica sulla neve | quel dettaglio che profuma di nozze

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono partiti per una fuga romantica sulla neve. La coppia si gode qualche giorno di relax in montagna, lontani dai riflettori. Su Instagram, Rosalinda ha scritto una frase che ha fatto sognare i fan: potrebbe esserci un indizio di nozze in vista. I due sembrano più uniti che mai e, tra sciate e risate, alimentano i rumors di un possibile passo importante.

