Rondine cordoglio per la morte di Mons Riccardo Fontana

La comunità di Rondine piange la morte di Mons. Riccardo Fontana. La notizia si diffonde tra i volontari e i residenti, che si uniscono nel ricordo della figura religiosa e dell’impegno portato avanti negli anni. La Cittadella della Pace si prepara a ricordarlo con una cerimonia semplice e sincera, mentre amici e colleghi esprimono la loro tristezza.

Arezzo, 10 febbraio 2026 –  Rondine, Cittadella della Pace esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mons. Riccardo Fontana, già arcivescovo della Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, pastore attento, uomo di dialogo e amico sincero di Rondine. Mons. Fontana ha accompagnato Rondine in passaggi fondamentali della sua storia, sempre con stima e apprezzamento, contribuendo in modo significativo alla sua crescita. Il suo sostegno è stato costante e rispettoso, nel pieno riconoscimento della laicità e della libertà delle iniziative di Rondine, che ha sempre seguito con interesse autentico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

