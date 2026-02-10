Ronaldo sciopero finito torna ad allenarsi | pace fatta con l' Al Nassr
Dopo alcuni giorni di silenzio, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con il suo club, l’Al Nassr. Lo sciopero è finito e il portoghese ha ripreso gli allenamenti, insieme a Semedo e Coutinho, che sono stati reintegrati. La società ha anche saldato gli stipendi arretrati. Ronaldo dovrebbe essere in campo già nella prossima partita di campionato.
Tutto finisce, anche le insurrezioni d’orate. Cristiano Ronaldo non è più in sciopero ed è tornato ad allenarsi con l’Al Nassr. Il portoghese ha così messo fine a una protesta iniziata circa una settimana fa, culminata venerdì con la sua assenza - la seconda consecutiva - nella sfida contro l’Al-Ittihad. Alla base dello scontro, più di un motivo. Da un lato una sessione di mercato poco gradita, anche e soprattutto a fronte delle campagne acquisti delle rivali Al Hilal e Al Ittihad, dall’altro l’allontanamento, a fine dicembre, dei dirigenti portoghesi José Semedo e Simão Coutinho. Il cinque volte Pallone d’Oro si è poi schierato in difesa di alcuni dipendenti dell’Al Nassr, denunciando il mancato pagamento delle loro retribuzioni: un altro motivo per protestare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
