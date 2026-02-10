Questa sera il Romina Capitani Quartet porta sul palco il suo nuovo album

Con la musica di Romina Capitani e la comicità di Andrea Rivera, ecco un nuovo appuntamento di ‘ Stand Up MaM. Ridere al Museo’. Sabato 14 febbraio, ad Abbadia Isola a Monteriggioni, prosegue il viaggio tra jazz, spettacolo e buon cibo. In seno alla rassegna ‘Incroci’. Si parte alle 19.15 con il " Romina Capitani Quartet " con "Sound of Love", un nuovo progetto jazz guidato dalla voce di Romina Capitani. Accanto a lei un trio di musicisti di grande esperienza: Matteo Addabbo al pianoforte, Giacomo Rossi al contrabbasso e Paolo Corsi alla batteria. Il repertorio, curato nei dettagli, unisce jazz standards e brani originali, con incursioni nel linguaggio afroamericano e improvvisativo che tracciano un fil rouge sonoro tra tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Romina Capitani Quartet con "Sound of Love"

Approfondimenti su Romina Capitani

Firenze si prepara a celebrare la Fashion Night con un evento dedicato alla musica e alla moda.

Il 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano dedica una serata alla Love Parade, un evento che ha segnato un’epoca nella scena musicale elettronica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Romina Capitani

Argomenti discussi: Romina Capitani Quartet con Sound of Love; Stand Up MaM. Ridere al Museo: il jazz, il gusto e Andrea Rivera; Torna a Monteriggioni Stand Up MaM: ridere al Museo tra jazz, buffet e stand up comedy.

Romina Capitani Quartet con Sound of LoveCon la musica di Romina Capitani e la comicità di Andrea Rivera, ecco un nuovo appuntamento di ‘ Stand Up MaM. Ridere al Museo’. Sabato 14 febbraio, ad Abbadia Isola a Monteriggioni, prosegue il ... lanazione.it

Stand Up MaM. Ridere al Museo: il jazz, il gusto e Andrea RiveraMONTERIGGIONI. Torna Stand Up MaM: ridere al Museo, all’interno delle serate INCROCI, realizzate dall’assessorato alla cultura in collaborazione Sabato 14 febbraio, Abbadia Isola – BarMaM, un nuov ... ilcittadinoonline.it

Uno sguardo sulla vita di uno dei capitani d’industria più influenti dell’Italia del miracolo economico con un libro e un video intitolato “Cavalcando la tigre” che ripercorrono i momenti più significativi della vit facebook