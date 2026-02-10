RomAmor 2026 visita per innamorati al Museo delle Mura

Da romatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio, il Museo delle Mura apre le sue porte alle coppie di innamorati per celebrare San Valentino. L’evento, inserito nel programma RomAmor a prima vista, prevede una visita speciale pensata proprio per le coppie che vogliono vivere un’esperienza diversa tra le antiche mura di Roma.

Al Museo delle Mura si celebra la festa di San Valentino venerdì 13 febbraio. Nel programma di RomAmor a prima vista, in programma una visita speciale per coppie di innamorati.La Porta Appia, oggi porta San Sebastiano, si apre nelle mura aureliane e oggi ospita il Museo delle Mura.In occasione di.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su RomAmor 2026

Gravity of the Wall: Amir Zainorin al Museo delle Mura

Amir Zainorin espone le sue opere al Museo delle Mura di Roma.

Amir Zainorin "Gravity of the Wall" al Museo delle Mura

Il Museo delle Mura di Roma apre le sue porte a una mostra di Amir Zainorin, artista malese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su RomAmor 2026

Argomenti discussi: RomAmor 2026; RomAmor a prima vista; San Valentino e San Faustino a Roma.

RomAmor, San Valentino nei Musei Civici di RomaDal 13 al 16 febbraio torna RomAmor, programma di appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, cittadini e turisti, coppie e famiglie, per festeggiare San Valentino nei Musei Civici di Roma Capitale. Visite ... romatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.