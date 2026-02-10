RomAmor 2026 visita per innamorati al Museo delle Mura
Venerdì 13 febbraio, il Museo delle Mura apre le sue porte alle coppie di innamorati per celebrare San Valentino. L’evento, inserito nel programma RomAmor a prima vista, prevede una visita speciale pensata proprio per le coppie che vogliono vivere un’esperienza diversa tra le antiche mura di Roma.
Al Museo delle Mura si celebra la festa di San Valentino venerdì 13 febbraio. Nel programma di RomAmor a prima vista, in programma una visita speciale per coppie di innamorati.La Porta Appia, oggi porta San Sebastiano, si apre nelle mura aureliane e oggi ospita il Museo delle Mura.In occasione di.🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti discussi: RomAmor 2026; RomAmor a prima vista; San Valentino e San Faustino a Roma.
RomAmor, San Valentino nei Musei Civici di RomaDal 13 al 16 febbraio torna RomAmor, programma di appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, cittadini e turisti, coppie e famiglie, per festeggiare San Valentino nei Musei Civici di Roma Capitale. Visite ... romatoday.it
Per San Valentino l’amore diventa una chiave di lettura per scoprire musei e luoghi della città con #RomAmor2026, una serie di visite e itinerari che raccontano legami, passioni e storie condivise, dall’antichità alla contemporaneità. Si comincia venerdì 13 feb - facebook.com facebook
