RomAmor 2026 Cent' anni d' amore nella collezione GAM
Sabato 14 febbraio, la Galleria d'Arte Moderna di Roma apre le sue porte per celebrare RomAmor 2026, l’evento dedicato ai cent’anni d’amore. La giornata si svolge tra mostre e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico, con l’obiettivo di riscoprire il tema dell’amore attraverso le opere d’arte. La scelta di questa location si aggiunge alla lunga lista di musei civici e luoghi culturali della città coinvolti nel programma di San Valentino.
Il programma di RomAmor a prima vista - il cartellone di San Valentino nei Musei Civici e nei luoghi della cultura di Roma Capitale - fa tappa alla Galleria d'Arte Moderna sabato 14 febbraio.In occasione della festa degli innamorati, la Galleria d'arte moderna propone una visita tematica.🔗 Leggi su Romatoday.it
RomAmor 2026, visita per innamorati al Museo delle Mura
Venerdì 13 febbraio, il Museo delle Mura apre le sue porte alle coppie di innamorati per celebrare San Valentino.
Per San Valentino l’amore diventa una chiave di lettura per scoprire musei e luoghi della città con #RomAmor2026, una serie di visite e itinerari che raccontano legami, passioni e storie condivise, dall’antichità alla contemporaneità. Si comincia venerdì 13 feb - facebook.com facebook
