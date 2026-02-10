Nella notte, un tentativo di furto ha messo in allarme la sede dell’Asl a Magliana, in via Vaiano. Un vigilante, intervenuto durante l’accaduto, ha sparato colpi di avvertimento per fermare i ladri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha causato grande paura tra i residenti e gli operatori sul posto. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Attimi di paura si sono verificati nella notte nel quartiere Magliana di Roma, dove un tentato furto ha attivato l’allerta presso la sede dell’Asl Roma 3, situata in via Vaiano. L’allerta è scattata dalla centrale operativa di una società di vigilanza, che ha prontamente inviato sul posto una pattuglia armata per verificare la situazione. Una volta giunti all’esterno della struttura sanitaria, gli agenti di sicurezza hanno riscontrato evidenti segni di effrazione: il cancello carrabile di accesso era stato forzato e la porta d’ingresso degli uffici presentava danni significativi. Intervento della Sicurezza e Reazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tentato furto alla sede Asl della Magliana, vigilante esplode colpi di avvertimento

Approfondimenti su Roma Magliana

Una banda di ladri ha colpito nella notte alla sede della Asl di Latina, in piazza Celli.

Un furto epocale al Tribunale di Roma rivela, attraverso intercettazioni e nuove informative, che il “Bufalo” della Magliana, Carminati, avrebbe mantenuto ingenti somme di denaro e crediti verso altri criminali, tra cui Marcello Colafigli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Magliana

Argomenti discussi: Ladri a scuola: con un estintore sventrano i distributori automatici; Roma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di Stato; Roma, ladro nascosto in una siepe con 20mila euro dentro la cassaforte: il tentato colpo al supermercato e l'allarme di un passante con...; Tentato furto con spaccata al bar Punto d'incontro di Brescia.

Roma: tentato furto alla sede Asl della Magliana, vigilante esplode colpi di avvertimentoTentato furto all'Asl Roma 3: colpi di pistola e indagini in corso. romadailynews.it

Tentato furto in uffici della Asl, vigilante spara due colpi di pistolaSpari la scorsa notte alla Magliana in seguito a un tentativo di furto negli uffici della Asl Roma 3 in via Vaiano. Una guardia giurata ha esploso colpi di avvertimento. (ANSA) ... ansa.it

Tentato furto nella notte agli uffici della Asl Roma 3 in zona Magliana. Guardia giurata spara due colpi di pistola - facebook.com facebook

Roma, accoltellata e presa a pugni dal compagno. Arrestato per tentato omicidio x.com