Roma | Segni Nell’Aula Paolo VI in Vaticano il maestro Antonio Fiore Ufagrà dona al Pontefice la sua opera …Pace

Nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il maestro Antonio Fiore Ufagrà ha donato ufficialmente al Papa la sua opera intitolata “Pace”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di fedeli e rappresentanti della Chiesa, che hanno assistito alla consegna dell’arte. Fiore Ufagrà, 92 anni, è l’ultimo dei futuristi viventi e ha portato con sé un messaggio di speranza e unità. La cerimonia si è conclusa con l’applauso di tutti i presenti.

