Roma | Segni Nell’Aula Paolo VI in Vaticano il maestro Antonio Fiore Ufagrà dona al Pontefice la sua opera …Pace
Nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il maestro Antonio Fiore Ufagrà ha donato ufficialmente al Papa la sua opera intitolata “Pace”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di fedeli e rappresentanti della Chiesa, che hanno assistito alla consegna dell’arte. Fiore Ufagrà, 92 anni, è l’ultimo dei futuristi viventi e ha portato con sé un messaggio di speranza e unità. La cerimonia si è conclusa con l’applauso di tutti i presenti.
Cronache Cittadine ROMA SEGNI – Come già annunciato nel nostro servizio dello scorso 18 Novembre, l’ultimo dei futuristi viventi il maestro L'articolo Roma Segni. Nell’Aula Paolo VI in Vaticano il maestro Antonio Fiore Ufagrà dona al Pontefice la sua opera.Pace Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondimenti su Fiore Ufagrà
Roma | Segni. Giubileo 2025. Tra tanti progetti legati all’evento, Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice l’opera personale “Pace: Omaggio a Leone XIV”
Dalla Brianza al Vaticano, una poltrona d'eccellenza per il Pontefice
Dalla tradizione artigianale di Meda, in Brianza, nasce una poltrona di alta qualità destinata al Papa.
Ultime notizie su Fiore Ufagrà
Argomenti discussi: Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili. Kaufmann in aula: Sono innocente.
Fatti di Torino, informativa del ministro PiantedosiROMA - Nella seduta di oggi, 3 febbraio, in programma nell'Aula di Montecitorio, a partire dalle ore 14, si terrà un'informativa urgente del Ministro ... lopinionista.it
Il ministro Nordio ha partecipato questa mattina nell’aula della Camera alla celebrazione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergi - facebook.com facebook
Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto nell'aula di Palazzo Madama in occasione del #GiornodelRicordo per ricordare le vittime delle #Foibe x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.