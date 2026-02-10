Roma | Segni Nell’Aula Paolo VI in Vaticano il maestro Antonio Fiore Ufagrà dona al Pontefice la sua opera …Pace

Nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il maestro Antonio Fiore Ufagrà ha donato ufficialmente al Papa la sua opera intitolata “Pace”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di fedeli e rappresentanti della Chiesa, che hanno assistito alla consegna dell’arte. Fiore Ufagrà, 92 anni, è l’ultimo dei futuristi viventi e ha portato con sé un messaggio di speranza e unità. La cerimonia si è conclusa con l’applauso di tutti i presenti.

Roma | Segni. Giubileo 2025. Tra tanti progetti legati all’evento, Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice l’opera personale “Pace: Omaggio a Leone XIV”

Dalla Brianza al Vaticano, una poltrona d'eccellenza per il Pontefice

Dalla tradizione artigianale di Meda, in Brianza, nasce una poltrona di alta qualità destinata al Papa.

