Roma, scoppia la Malen-mania. Dopo la doppietta dell’attaccante all’Olimpico, il calore dei tifosi si trasforma in un vero e proprio tormentone. La canzone dedicata a Malen sta spopolando tra i supporter e potrebbe diventare il nuovo inno della curva.

L’entusiasmo travolgente dell’Olimpico per la doppietta di Donyell Malen travalica i confini del rettangolo verde e si trasforma, in tempi record, in un fenomeno di costume che promette di diventare il nuovo inno della tifoseria. Dalla vittoria per 2-0 della Roma contro il Cagliari non scaturiscono solo tre punti vitali per la corsa Champions, ma nasce anche “Malen Malen”, un brano destinato a risuonare a lungo tra le mura dello stadio capitolino e nelle playlist dei sostenitori giallorossi. L’attaccante olandese, eroe della serata con una doppietta sotto la Curva Sud, è ora il protagonista di un tormentone pop-dance che celebra la sua ascesa fulminea nelle gerarchie del cuore romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, scoppia la Malen-mania: nasce il tormentone dance dedicato al nuovo idolo

In un modo o nell'altro la Roma riscatterà Malen. Ma è probabile che scatti l'obbligoCon sei mesi di ritardo Gian Piero Gasperini ha trovato il suo centravanti. Da quando è sbarcato nella Capitale l'attaccante olandese Donyell.

Roma batte Cagliari 2-0, doppietta Malen aggancia la JuveRoma-Cagliari 2-0 con doppietta di Malen. I giallorossi agganciano la Juve al 4° posto. Esordio per Zaragoza all'Olimpico.

