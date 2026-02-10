Roma | scoperta sala giochi clandestina a Ostia denunciata una persona

La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto una sala giochi clandestina a Ostia. Durante controlli di routine, i finanzieri hanno trovato un’associazione sportiva dilettantistica di Lido di Ostia che in realtà gestiva giochi senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza. Una persona è stata denunciata.

Nell’ambito delle ordinarie attivita’ di controllo del territorio svolte dalla Guardia di Finanza di Roma, e’ stata individuata un’associazione sportiva dilettantistica di Lido di Ostia che, di fatto, operava come sala giochi senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Intervento della Guardia di Finanza. L’intervento delle “fiamme gialle” del sesto nucleo operativo Metropolitano di Roma ha permesso di accertare che all’interno dei locali erano presenti tavoli da biliardo e per il gioco delle carte, oltre a un’area adibita alla somministrazione di bevande. Irregolarità e violazioni riscontrate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

