Roma | Santori Lega citta’ si ribella a ciclabili costose e male progettate

La città di Roma si prepara a una nuova battaglia sulla mobilità. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega, critica duramente le piste ciclabili, che definisce costose e mal progettate. Secondo lui, i cittadini si stanno ribellando alle scelte dell’amministrazione, che investe troppo senza risolvere i problemi di traffico e trasporto pubblico. La polemica è aperta, e ora si aspetta una reazione da parte delle istituzioni.

Il capogruppo della Lega capitolina, Fabrizio Santori, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua preoccupazione riguardo alla situazione della mobilità a Roma. "Dal Flaminio, passando per via Guido Reni, ai Parioli con via Panama, fino al Nomentano, Montesacro, Pineta Sacchetti, l'Eur, via dei Cerchi e ora anche Monteverde: in via Virginia Agnelli è in fase di realizzazione una nuova ciclabile che cancellerà, come in precedenti occasioni, decine di posti auto. Cresce ogni giorno la rete dei comitati di cittadini esasperati da cantieri infiniti, parcheggi eliminati senza alternative, carreggiate ristrette, traffico aumentato e situazioni di evidente insicurezza.

