La Roma femminile batte il Milan 1-0 al Tre Fontane e mantiene il primo posto in classifica. La rete di Valentina Bergamaschi, che al 22’ della ripresa ha segnato contro la sua ex squadra, porta tre punti fondamentali alle giallorosse. Dopo la partita, Rossettini ha detto che è soddisfatto del risultato contro il Milan, ma già pensa alla prossima sfida contro il Napoli.

Domenica 8 febbraio alle 12:30 la Roma Femminile ha sfidato il Milan al Tre Fontane vincendo 1-0 grazie al gol di Valentina Bergamaschi, che al 22’ della ripresa ha tradito la sua ex squadra, regalando alle giallorosse tre punti che confermano il primato in classifica e portano a +6 il vantaggio sulla Juventus. Al termine della gara il tecnico Luca Rossettini ha commentato una partita che, considerando tutte le criticità, ha dimostrato la capacità delle ragazze di reagire davanti le difficoltà. Rossettini orgoglioso delle ragazze. Al termine del match, coach Rossettini non ha nascosto la propria soddisfazione per la maturità dimostrata dalla squadra che, dopo il pareggio con il Parma della giornata precedente, sentivano la necessità di riscattarsi, specialmente in una fase caratterizzata da diversi infortuni come quello di Rieke che non è riuscita a rimettersi in forma per questo incontro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Rossettini: “Bene contro il Milan ma penso già al Napoli”

