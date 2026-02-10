Roma muro Gasperini per Gollini | no al Besiktas e retroscena svelato

La Roma ha deciso di non cedere Gollini al Besiktas, nonostante le offerte. La società ha preferito mantenere il portiere, anche se nelle ultime settimane si era fatto avanti un interesse concreto dal club turco. La situazione si è chiarita con un muro blindato di Gasperini, che ha voluto tenere il giocatore in rosa, e nelle ultime ore sono emersi retroscena sul motivo di questa scelta. La trattativa si è chiusa senza colpi di scena, lasciando il portiere in attesa di nuove chance in maglia giallorossa.

Emergono dettagli significativi sull'ultima sessione di mercato della Roma, in particolare per quanto riguarda la gestione dei pali. Pierluigi Gollini è stato al centro di un concreto interesse internazionale: secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Besiktas aveva presentato un'offerta ufficiale per assicurarsi le prestazioni dell'estremo difensore già a gennaio. La trattativa, tuttavia, non è decollata per una presa di posizione netta della guida tecnica giallorossa. A sbarrare la strada al trasferimento è stato infatti Gian Piero Gasperini. L'allenatore ha esercitato un vero e proprio veto, blindando il portiere e confermandolo come elemento imprescindibile nelle gerarchie della rosa.

Doppio Malen e la Roma va: 2-0 all'Olimpico contro il CagliariLa Roma ha superato 2-0 il Cagliari all'Olimpico nella 24esima giornata di Serie A. Decisiva per la squadra di Gian Piero Gasperini la doppietta di Malen, mai pericolosi invece i sardi.

