Roma | maxi sequestro da 64 mila euro contanti 3 denunce

I carabinieri di Roma hanno sequestrato 64 mila euro in contanti durante un controllo. L’operazione ha portato anche a tre denunce. Nessuno ha fornito spiegazioni sul motivo di tanta somma. La polizia continua a indagare per chiarire la provenienza del denaro.

Un maxi sequestro è avvenuto a Roma, dove i carabinieri hanno rinvenuto ben 64 mila euro in contante. Questo intervento straordinario è stato parte di un servizio di controllo del territorio, concentrato in particolare nei quartieri Quadraro e Tuscolano, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche. Controlli e Identificazioni nel Territorio. Durante queste operazioni, sono stati effettuati controlli mirati, con numerosi posti di controllo alla circolazione stradale. Questi sforzi hanno permesso di identificare 245 persone, di cui 23 con precedenti penali e tre denunciate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

