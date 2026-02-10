Roma | incendio in appartamento a Garbatella quattro persone ferite

Questa mattina un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere Garbatella di Roma. Quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, e sono state portate in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e stanno lavorando per domare le fiamme. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato questa mattina all’interno di un appartamento nel quartiere Garbatella di Roma. L’incidente si è verificato poco prima delle 11, quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione situata al primo piano di una palazzina di quattro piani in via Roberto De Nobili. Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, dotati di carro autoprotettori e autoscala, per fronteggiare l’emergenza. Gli operatori hanno provveduto all’evacuazione temporanea di 20 inquilini residenti negli appartamenti circostanti e soprastanti quello andato a fuoco, a causa del denso fumo che si era propagato rapidamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento a Garbatella, a Roma.

