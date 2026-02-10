Roma Gualtieri apre il cantiere per la rielezione
Roma apre ufficialmente la campagna elettorale. Roberto Gualtieri presenta la sua nuova app “Roma con Gualtieri”, uno strumento digitale per coinvolgere i cittadini e prepararsi alla corsa per il secondo mandato. La piattaforma, già attiva con una versione web, serve a informare, ascoltare e organizzare il sostegno in vista delle elezioni comunali del 2027. Gualtieri punta sul digitale per partire in anticipo e consolidare la sua presenza.
Roma, 10 febbraio 2026 – Un altro cantiere, ma questa volta senza operai. Roberto Gualtieri sceglie il digitale per mettere in moto, con largo anticipo, la macchina del possibile secondo mandato: si chiama “ Roma con Gualtieri ” la nuova app – affiancata da una piattaforma web – pensata per informare, coinvolgere e organizzare la base in vista delle elezioni comunali della primavera 2027. In piena coerenza con la strategia comunicativa adottata fin dal giorno zero del suo insediamento, il sindaco si è distinto per un utilizzo capillare dei social media, spesso attraverso brevi reels in cui mostra i risultati rivendicati dall’amministrazione, spiegando obiettivi e passaggi operativi, entrando nel dettaglio dei dossier, puntando sull’impatto visivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
