Roma giunto volo con pazienti da Gaza

Un C-130J Hercules dell'Aeronautica Militare è atterrato questa notte a Roma Ciampino, alle 23.28. A bordo ci sono stati diversi pazienti provenienti da Gaza e arrivati da Eilat, in Israele. L’aereo ha fatto scalo nella capitale italiana dopo aver attraversato il confine, portando persone in condizioni di salute delicate. La salvezza di chi ha bisogno di cure urgenti è ora nelle mani delle autorità italiane.

2.10 Un C-130J Hercules dell'Aeronautica Militare è atterrato alle 23.28 a Roma Ciampino proveniente da Eilat,Israele. Si tratta di una nuova operazione umanitaria a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. Il velivolo è uno dei tre impiegati per il trasferimento in Italia di 26 pazienti bisognosi di cure urgenti, accompagnati dai familiari, per un totale di 117 persone, con destinazioni Ciampino, Linate e Pisa. A bordo dell'aereo giunto a Roma viaggiavano quattro pazienti minorenni.

