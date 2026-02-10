Roma e Villarreal alimentano le speranze Champions League

La Roma torna a vincere in campionato e alimenta le speranze di qualificarsi in Champions League. Dopo tre partite senza vittorie, i giallorossi battono il Cagliari 2-0 con una doppietta di Donyell Malen. Il web non parla d’altro: l’attaccante olandese ha trascinato la squadra e riacceso l’entusiasmo intorno al sogno europeo.

2026-02-10 00:56:00 Il web non parla d’altro: Donyell Malen era la stella della Roma. La Roma vince 2-0 sul Cagliari in Serie A chiudendo una serie di tre partite senza vittorie e rafforzando le proprie aspirazioni alla Champions League grazie alla doppietta di Donyell Malen. I Giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Milan in campionato e contro il Panathinaikos in Europa League prima di perdere 1-0 in Serie A in casa dell’Udinese. Ma lunedì si sono ripresi allo Stadio Olimpico, grazie ad uno splendido pallonetto di Malen da posizione angolata che li ha portati in vantaggio. Malen, arrivato alla Roma dall’Aston Villa il mese scorso, ha raddoppiato il suo bottino con un tap-in al 65? mentre il club della capitale si è portato a pari punti con la Juventus, quarta in classifica.🔗 Leggi su Justcalcio.com

