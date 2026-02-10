Roma | controlli a Ladispoli un arresto cinque denunce e numerose verifiche

Durante il fine settimana, i carabinieri di Civitavecchia e Ladispoli hanno intensificato i controlli sul territorio. Hanno arrestato una persona e denunciato cinque altri, mentre hanno effettuato numerose verifiche tra cittadini e attività commerciali. Le operazioni sono state tese a garantire maggiore sicurezza e a contrastare eventuali illegalità.

Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche: questo è il bilancio finale dei controlli effettuati durante l'ultimo fine settimana dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Ladispoli. L'iniziativa è stata mirata a prevenire e contrastare episodi di illegalità legati alla cosiddetta "mala movida". Controlli intensificati nelle aree a rischio. L'attività di controllo, intensificata nelle fasce orarie serali e notturne e nelle aree maggiormente frequentate, ha consentito di identificare complessivamente 162 persone, di cui 42 già note alle forze dell'ordine. Inoltre, sono stati controllati 67 veicoli, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza nella zona.

