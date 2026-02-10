Roma | colpivano tra bar bus e negozi nove arresti in poche ore per furti e rapine

Questa mattina, la polizia di Roma ha arrestato nove persone in poche ore. I sospettati sono accusati di furti e rapine commesse tra bar, autobus e negozi della città. Gli uomini della squadra antimafia hanno colto sul fatto i malviventi durante le loro azioni, che sembravano ben organizzate e coordinate. Ora gli investigatori cercano di capire se siano collegati tra loro o se abbiano agito in modo indipendente.

Ladri e rapinatori che operavano in strada, tra autobus, bar e negozi, hanno messo in atto azioni ben pianificate per colpire vari quadranti della Capitale. Questo è il profilo delle nove persone arrestate nelle ultime ore dalla Polizia di Stato nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto. Il primo intervento è avvenuto al termine di una lunga attività di osservazione: un’auto a noleggio con quattro persone a bordo, notata per manovre sospette e brevi soste davanti a diversi esercizi pubblici, è stata seguita dagli agenti del Commissariato di polizia Romanina fino a quando il gruppo non è entrato in azione nel quartiere Prati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

